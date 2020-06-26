【高盛推介】港交所觸及歷史高位 追查購沽證
2020年06月26日 12:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：在網易、京東於本月上市後，市場仍預期會有更多中概股回流上市，加上預期A股衍生產品在港推出，市場反應正面。香港交易所周五(26日)早段逆市反彈，高見321.8港元，觸及歷史高位。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,140萬元。
觀察市場上的認購證，可見目前只剩少數面值低於0.25元的產品供選擇。投資者如看好，認購證方面可留意當中的高敏感度港交所購證(20294)，行使價320.2元，2020年11月26日到期，實際槓桿7.1倍。
並可留意屬行使價320至350元間，槓桿最突出的港交所購證(13505)，行使價330.2元，2020年9月25日到期，實際槓桿9.2倍。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意港交所牛證(51016)，收回價290.18元，行使價288.18元，換股比率100，槓桿比率10倍，相近收回價貼牛中槓桿較高。
相反，投資者如看淡，可考慮以行使價260至320元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中兩個月期以上產品中，槓桿最突出的港交所沽證(12449)，行使價260元，2020年12月30日到期，實際槓桿8倍。
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