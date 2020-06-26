中國經濟：野村削下半年GDP增長預測　料快將降準

由於第二波新冠肺炎疫情再現，打壓經濟復甦前景，野村分析師下調對中國第三及第四季的國內生上產總值(GDP)增長預測，同時調整追蹤經濟復甦迹象的模型。

陸挺等分析師在報告中表示，小幅下調中國第三季GDP按年增長預測至4.3%，原先預期4.5%；第四季調低至4.5%，原先預期5%。

報告認為，全球經濟復甦的勢頭在下半年面臨不確定性，北京再次收緊的措施、中國政府看來不願放鬆房地產市場的限制，以及中美關係再次趨緊張都可能令第二季的復甦動能難以持續。

另外，報告指中國經濟尚未完全復甦，目前看回撤經濟支持為時尚早，該行維持年內仍將降準1.5厘的預測，下次降準料很快到來，可能在未來1周左右，幅度在0.5至1厘。

同時，野村調高中國第二季增長預測至2.6%，原先預期1.2%，基於當季產出等指標強於預期；2020年全年增長預測微調為1.5%，原本估計為1.3%。

報告預料，第二季發電量、房屋、汽車及挖掘機等銷售均好於預期。

野村此前的GDP預測模型主要基於需求方或是服務業的趨勢，但在疫情下，該行業受到的打擊最重，因此目前開始使用新的預測模型，追蹤一、二、三產業中的典型行業態勢。

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