惠譽：內地壽險公司面臨下行風險

惠譽國際評級預計，在新冠肺炎疫情下，內地人壽保險公司將面臨主要脆弱性和下行風險，包括新業務銷售疲軟，投資收益降低以及由風險驅動的基於風險的資本化的壓力潛在的更高的投資風險。

惠譽認為，由於資本市場波動加劇，內地壽險業者更容易因風險資本化而惡化。這是因為在低利率條件下，股票和股票類非標準資產的潛在敞口更大，這將增加監管償付能力的壓力。

經濟疲弱和更具挑戰性的經營環境支持了該行對2020年保費增長預期的下調。新業務增長放緩是由於與客戶面對面互動減少。儘管如此，由於公眾愈來愈意識到保險保護的重要性，對健康保險的需求可能會上升。

儘管與疫情大流行相關的醫療索賠是可以控制的，但由於經常性收益降低而產生的再投資風險，盈利能力將受到壓力，而中斷的銷售活動也會影響壽險業的新業務價值創造。儘管如此，惠譽預計，鑑於疫情下保險公司繼續致力於保持高質量的業務結構，定期支付的定期保費，通常會產生更大利潤的長期保費，因此保險公司的基本財務狀況將正常化。

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