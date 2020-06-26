渣打宣布終止印度存託憑證計劃

渣打的通告指出，IDR已於今年6月15日終止，並於印度國家證券交易所和BSE公司退市，根據公司發布的《終止操作準則》，相關銷售IDR的所有股本已在倫敦證券交易所出售，相關的淨收益將分發給相應的IDR持有者。

據6月19日(收市後)(銷售IDR持有人的記錄日期)的銷售紀錄，IDR總數達759.847萬股，以每10股IDRs等於1股股份計算，該等銷售IDR相關的股份總數為75.9847萬股；於倫敦交易時間為6月22日，結算日期為6月24日，每股平均售價(在倫敦證券交易所出售之日)為4.244英鎊，在印度分配收益的轉換率(盧比轉換為英鎊)為40.12113；分配給IDR持有人的淨收益3.044億盧比。

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