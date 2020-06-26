宅經濟退潮？調查指5月份Netflix活躍用戶減少

調查機構Strategy Analytics指出，由於放鬆了新冠肺炎疫情的在家隔離措施，Netflix，Hulu用戶數量下降，其中5月份使用Netflix的用戶數目比例下降了8個百分點至42%，反映隔離措施下訂閱視頻點播(SVOD)服務的用戶激增趨勢未能持續。

Strategy Analytics發表的一份名為新冠肺炎對SVOD的影響報告，對3月，4月和5月超過4,000名美國成年人的全國代表性樣本進行了調查，發現5月有42%的受訪者使用Netflix，4月該比重為50%，3月為47%。其他服務(包括Amazon Prime Video，Hulu和Disney+)的用戶數量也遵循類似的「大流行高峰」模式。結果表明，3月和4月有大量用戶在使用服務，但是隨着5月限制的放寬，用戶數量又下降了，因為他們能夠再次從事更正常的活動。但是，這並不適用於所有服務：Apple TV+和CBS All Access的用戶數量在4月和5月均增加了。

報告指出，具有諷刺意味的是，Netflix可能已成為最受歡迎的SVOD服務，因為它似乎在疫情大流行期間吸引了許多新用戶，但最終是臨時用戶。萬一其強勁的第一季度業績不能持續到第二季​​度，它將關注下一季度的業績。不過，該報告預期，Netflix的數量在2020年期間將超出整體預期，但由於疫情影響正在減弱，該公司將面臨與留住客戶，贏得客戶以及將適當的內容定位到適當的興趣和人口統計相關的更多傳統挑戰。。

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