新冠肺炎：南韓央行指疫情一旦緩解 將撤貨幣刺激措施
2020年06月26日 13:19
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南韓央行行長李柱烈表示，一旦新冠肺炎疫情危機緩解，央行將準備撤走貨幣刺激的措施，不過考慮到目前的挑戰，央行將暫時維持其寬鬆政策。
他補充，若疫情緩解後消費急劇回升，不及時收回增加的流動性，該些流動性可能會成為通脹壓力。雖然通脹風險目前還不是一個令人擔憂的問題，但有必要為(貨幣措施)正常化作準備，以穩定物價和確保金融穩定。
事實上，自疫情爆發以來，南韓央行已累計減息0.75厘，並承諾無限制地提供流動性，另在該行70年歷史上首次向證券公司提供貸款。
5月下旬，央行將其對2020年經濟增長的預測，下調至收縮0.2%，是自2008年全球金融海嘯以來最嚴重的一次經濟下滑。
央行預計，今年的通脹為0.3%，遠低於2%的目標，但認為南韓的通縮風險很低。如果低通脹和低增長的趨勢持續，央行應對通脹目標框架進行評估。
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