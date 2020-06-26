新冠肺炎：新加坡5月份工廠產量跌7.4%

外電報道，新加坡5月工廠產量下降7.4%，扭轉了連續兩個月的增長。

新加坡經濟發展局周五(26日)發布的數據顯示，5月份總體產量按年下降7.4%，而4月份為增長13.6%。5月，當地的生物醫學產量從4月的100.5%增幅，放緩至5.9%，這是由於醫療技術領域的增長率下降了20.1%，部分原因是在此期間採取了更嚴格的封鎖措施。然而，由於活性藥物成分和生物產品產量提高，製藥業務增長了14.7%。

今年以來，當地生物醫學領域增長49.9%，2月份下降1.1%，4月份增長了13.6%，3月份增長21.8%。不包括生物醫學製造業，5月產量下降了10.4%。

在雲服務和數據中心以及5G市場的需求支持下，儘管半導體部門增長了1.6%，但電子產品產量在5月份按年仍下降了1%。相比之下，其餘電子產品部門則收縮。今年前五個月，電子產業的產值縮水了3.6%。

5月精密工程的產量按年下降了5.3%，這是由於新冠肺炎疫情抑制了需求，中斷本地和主要出口市場的營運，精密模塊和組件部門的收縮了23%。

由於需求疲軟和工廠停工關閉，包括石化和石油產量在內的所有領域的化學產品產量均按年下降13.5%，運輸工程產值下降了40.7%，一般製造業下降了26.9%。

在經過季節性調整的月份中，工廠總產量下降了16.5%。不包括生物醫學製造業，月度產出下降了6.2%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626