澳新銀行：亞洲旅遊業復甦不平衡　中國可望跑贏

澳新銀行最新發表的研究報告指出，亞洲旅遊業正進入復甦階段，但是復甦的速度將取決於新冠肺炎疫情的演變以及政府的反應。相對地，印度、印尼和菲律賓的旅遊業可能會落後。

報告指出，在不利的情況下，國際旅行仍然受到很大的限制，鑑於中國龐大的國內市場和很大程度上受到控制的疫情，中國的旅遊業處於最佳位置。其他病例下降，國內和國外旅遊市場規模龐大的經濟體也可以做得更好，例如馬來西亞。

如果恢復國際旅行，長途旅行可能是恢復最慢的一環。在亞洲，相對於其經濟規模，泰國對本地區以外的外國遊客的接觸最大。

旅遊業是受新冠肺炎疫情打擊最嚴重的行業之一，因為世界各地的政府強行關閉企業，實施行動限制並關閉其邊界以阻止病毒傳播。儘管如此，由於鎖定和社會距離限制的限制在很大程度上正在逐步放鬆，現在旅遊業的已經有些見到盡頭的迹象(儘管仍然很有限)。

需要明確指出的是，旅遊行業繼續面臨巨大的阻力。在沒有廣泛接種疫苗的情況下，對新一波感染的恐懼將持續存在。相對疫情大爆發前的時期，旅行的需求也可能會減弱，這不僅是由於信心影響，而且因為可能需要衞生協議，例如強制性健康證明和檢疫隔離。

因此，隨後的恢復將是漫長而艱巨的。但是，整個地區的情況也不盡相同。該行研究嘗試確定哪些旅遊部門在相對較快的復甦速度中處於更好位置的關鍵考慮因素。

● 控制疫情進展

現在，亞太地區大多數經濟體已經擺脫了新冠肺炎疫情爆發的最嚴重時期。這為放鬆行動限制和逐漸恢復旅行的慾望鋪平了道路。關鍵的例外是印度，印尼和菲律賓，這些國家的活躍病例數繼續增加。

● 國內旅客

旅遊業的復甦將從國內市場開始，並且有迹象表明國內旅行正在回升，尤其是在當地疫情爆發較早達到頂峰的經濟體中。例如，來自飛行追蹤器的數據顯示，中國，南韓和越南的國內航班容量比6月初分別降低了12%，13%和1%。中國內地，菲律賓和印度因擁有大量國內旅行者而脫穎而出。

● 出境旅客

出境旅遊市場的規模可能是國內旅遊潛在收益的代表，因為人們可能會選擇將國際旅行預算用於本國經濟。例如，新加坡居民在國外花費相當於國內生產總值(GDP)的7%，如果他們將一半的出境旅行預算用於本地，則可以使國內旅遊業增長3.5%。

● 旅行泡泡

儘管國際旅行仍然受到很大限制，但一些政府已經開始了特殊的雙邊安排。例如，南韓和新加坡分別與中國內地達成了「快速通道」入境協議，該協議使商務旅客免於嚴格的檢疫措施。

正在考慮其他類似的「旅行泡沫」，在這種旅行泡沫中，經濟體之間相互隔離的邊界很少，甚至沒有隔離措施。這些可能始於有效遏制病毒傳播的經濟體之間的區域內旅行。儘管這種安排很可能首先與商務旅行有關，但它們應作為隨着時間的推移恢復大眾旅遊的前哨。

● 區域內旅遊

如果更廣泛地放寬國際旅行限制，則至少在最初，短途旅行可能會比長途旅行更受歡迎，因為人們選擇離家更近一些。中國內地和馬來西亞的旅遊業最不依賴亞洲以外的外國遊客，而印度則最依賴。

● 誰的定位更好？

大流行的演變以及政府的相應回應將決定這些經濟體的旅遊業復甦之路。從目前的情況來看，由於國際旅行仍然受到很大限制，國內旅行將成為旅遊業的生命線。在這種情況下，鑑於中國龐大的國內市場，因此處於有利位置。

● 風險因素

儘管最近北京爆發的病毒病例激增，凸顯了為何正常化道路將是漫長的道路。儘管菲律賓和印度也有龐大的國內市場，但活躍的疫情感染人數仍在上升，這對旅遊業而言並不是好兆頭，尤其是因為人與人之間的互動是該行業的關鍵特徵。

同時，新加坡，香港，台灣和馬來西亞的出境旅遊支出相當可觀，如果居民決定將其國際旅行預算用於當地，則可以轉化為國內旅遊的收益。政府的努力，例如泰國最近宣布的包括住宿補貼和電子憑證在內的國內旅遊配套，可有助於鼓勵居民在其本國經濟中度假。但是，不可能將所有出境旅遊轉移到國內旅遊。

活躍病毒病例下降以及國內和國外旅遊市場規模龐大的經濟體，例如馬來西亞，處於比較有利的位置。

隨着旅行泡沫的開始，設法利用其主要入境游客來源進行安排的經濟體可能會恢復得更快。

對於香港，新加坡，南韓，泰國，台灣和越南來說，與中國內地(其境外遊客的主要來源)確保旅行泡沫對他們的旅遊業復甦前景至關重要。對於馬來西亞來說，重新開放與新加坡的邊界至關重要，因為後者佔其外國遊客的39%。

更遠的是，隨着國際旅行的正常化，短途旅行很可能首先反彈。相反，長途旅行可能是恢復得最慢。

因此，在復甦階段，更依賴區域旅行的旅遊業可能會落後。印度是來自亞洲以外(55%；來自南亞以外的71%)的外國遊客比例最高。不過，就更廣泛的經濟而言，泰國在亞洲以外的外國遊客中所佔的GDP份額最大，這將阻礙其整體經濟復甦的步伐。

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