滙豐擬加速數碼化 冀流動用戶2022年前翻倍
2020年06月26日 15:03
東網電視更多新聞短片
外媒報道，滙豐控股(00005)擬加緊將服務由分行遷移至數碼渠道，目標是將流動用戶數量於2022年前翻倍，並擬將部分分行服務數碼化。該行財富及個人銀行業務數碼化轉型主管Kevin Martin表示，將開戶及簡單投資服務數碼化，可省卻部分分行人手。
至於分行員工將更專注於更複雜的交易服務，例如人壽保壽、抵押貸款等。銀行亦會盡可能免去文書工作及簽署等手續，相關計劃已在進行當中，而疫情很可能令發展進一步提速。
受環球利率低迷，以及疫情刺激壞帳率急升拖累，全球銀行業正處於逆境，並加緊將服務數碼化，以減低與客戶接觸及節省成本。他表示，於存款利潤方面，整個行業都將於一段時間內苦苦掙扎，但相信未來銀行服務客戶的平均成本將會下降。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！