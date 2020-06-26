滙豐擬加速數碼化　冀流動用戶2022年前翻倍

至於分行員工將更專注於更複雜的交易服務，例如人壽保壽、抵押貸款等。銀行亦會盡可能免去文書工作及簽署等手續，相關計劃已在進行當中，而疫情很可能令發展進一步提速。

受環球利率低迷，以及疫情刺激壞帳率急升拖累，全球銀行業正處於逆境，並加緊將服務數碼化，以減低與客戶接觸及節省成本。他表示，於存款利潤方面，整個行業都將於一段時間內苦苦掙扎，但相信未來銀行服務客戶的平均成本將會下降。

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