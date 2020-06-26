新盤動向：駿嶺薈料7月招標推售洋房及分層戶
2020年06月26日 15:11
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建滔集團營銷總監張祖兒(右2)
豪宅新盤交投暢旺。建滔集團(00148)營銷總監張祖兒稱，旗下沙田九肚駿嶺薈，自上周起開放現樓予準買家預約參觀，已接獲不少查詢，現正式委託中原推廣20號洋房，並計劃作全球招標，該洋房實用面積3,741方呎，耗資逾4,000萬元裝修。
他透露，之前銷售大部分屬內購，價錢較優惠，洋房呎價約2.5萬至2.8萬元。項目已屬現樓，付款計劃仍研究中，料7月發出銷售安排，分層及洋房料同步銷售。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，上述洋房呎價可望創樓盤新高。6月一手交投量料達1,500宗，7月可望進一步升至1,800宗，相信豪宅承接力更加理想。
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