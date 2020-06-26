港股格局：許繹彬指臨近半年結或有震動
2020年06月26日 15:45
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，由於內地A股下周一才復市，投資者須留意，在沒有北水的「灌溉」下，以及香港期貨半年結、季度結及月結臨近，可能會令港股帶來震動。
他續指，「六絕月」已踏入尾聲，但港股本月似乎沒有好像傳統的「絕」，反而由月初突破23,000點後，走勢勢如破竹，更一度突破25,000的水平，暫高見25,303點，成交更一度突破1,500億港元水平，平均亦有過千億成交，似乎頗有「歌舞昇平」之象。
他表示，雖然本月或有淡友借「六絕月」紛紛積存淡倉，但經歷美股借「疫情未有緩和」及「中美關係緊張」等理由，令美股曾單日下跌超過1,800點，但在北水大舉入市力度強勁，港股仍然無所動搖，淡友亦只能望門興嘆。而在「股王」騰訊(00700)聯同股民愛股香港交易所(00388)再次領軍大舉出擊下，在「六絕月」反而雙雙創下52周新高。
許認為，在中概股回流港股市場及一眾新股排隊上市的帶動下，港交所成交不斷增加，創出新高亦不足為奇。而全球股市正掀起新經濟股的炒風，包括美國納指不斷創新高，故騰訊及一眾香港上市新經濟股，均先後發力向上突破。
他相信新經濟股炒風將繼續席捲港股市場，投資者不妨留意從事互聯網保險業為主的眾安在綫(06060)，在集「宅經濟」及「新經濟」概念於一身下，投資者可多加留意。
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