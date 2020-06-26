油商興隆誇大資產達30億美元　滙控追債渺茫

外媒引述新加坡法院文件指，新加坡石油交易商興隆集團大規模偽造文件，並誇大30億元美元資產。文件指，該公司的資產僅得2.57億美元，佔負債約7%，意味借貸予興隆的多間銀行，收回欠款的機會變得更加渺茫。

相關法庭文件指，興隆造假的規模及規律顯示，相關做法是常規且普遍的，有關文件誤導銀行向公司提供貸款融資，並充當虛構收益及利潤的輔助文件。

會計師事務普華永道報告指，興隆有系統地操縱其帳戶虛增應收帳款的價值，以誇大其財務健康狀況，並指興隆作為一個獨立的實體，沒有合理的恢復前景。

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