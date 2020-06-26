「帶貨」有難？傳內地出台網絡直播營銷規範

據內媒報道，中國廣告協會發布首份有關網絡直播營銷(俗稱「帶貨」)行為的規範，對直播電子商務平台中的各類角色、行為均作出全面的定義及規範，並指該規範將從7月1日起實施。網絡直播營銷作為社會新營銷方式，對促進消費起到積極作用，但作為快速發展的新興產業，需透過制度護航新營銷行業健康發展。

按規定，網絡直播營銷主體不得利用流量造假方式，虛構或篡改交易數據及用戶評價；不得進行虛假或者引人誤解的商業宣傳、欺騙、誤​​導消費者。在網絡直播營銷中發布商業廣告，應當嚴格遵守內地的廣告法例。

主播進駐網絡直播營銷平台應當進行實名認證，直播時則以符合法律要求的暱稱或其他名稱呈現。主播在直播活動中，不得對商品及服務進行虛假宣傳、欺騙、誤​​導消費者。主播向商家、網絡直播營銷平台等提供的營銷數據應當真實，不得採取虛假購買和事後退貨等方式騙取商家的佣金等。

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