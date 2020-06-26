二手樓價指數連升兩周　見30個星期新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報181.12點，創30周新高，按周升0.21%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.96點，創41周新高，按周升0.13%。CCL(中小型單位)報182.33點，創38周新高，按周升0.13%。CCL(大型單位)報174.73點，創17周新高，按周升0.65%。

CCL四大整體指數齊升2周兼齊創新高。2周計，CCL累升1.39%，CCL Mass累升1.50%，CCL(中小型單位)累升1.38%，CCL(大型單位)累升1.41%。估計未來樓價反覆上升，CCL繼續以190點為目標，現時相差約半成。

本周四區樓價二升二跌，是反覆上升格局。港島CCL_Mass報191.95點，創41周新高，按周升2.00%，連升2周共3.68%。新界東CCL_Mass報194.66點，創40周新高，按周升0.50%，終止2周連跌。九龍CCL_Mass報181.29點，按周跌0.79%，連升2周後回軟。新界西CCL_Mass報164.90點，按周跌0.92%，近6周走勢持續一周升一周跌。

五一長假後，樓價轉勢回升6周計，CCL累升2.94%，CCL Mass累升3.48%，CCL(中小型單位)累升3.20%，CCL(大型單位)累升1.50%。港島累升5.47%，九龍累升3.85%，新界東累升4.36%，新界西累升0.07%。

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