【零售浩劫】H＆M季蝕逾40億元　今年淨關閉40家店舖

瑞典服裝品牌Hennes & Mauritz(H&M)逾10年來首度錄得季度虧損，截至5月底止第2季蝕50億瑞典克朗(約41.7億港元)，並透露今年將淨關閉40家店舖。H&M股價早段跌逾2%。

H&M表示，6月1至24日銷售按年跌25%，少過第2季的50%跌幅。在疫情高峰期間，H&M在歐美80%店舖暫停營業，每周銷售暴跌70%，但4月中之後逐步復甦，而且網上業增長強勁，第2季銷售大增36%。

不過，由於庫存佔過去12個月銷售比率，由去年同期的18.2%升至19.2%，因此H&M表示今季需增加折扣。

H&M新任行政總裁Helena Helmersson稱，疫情明顯導致消費形態速迅轉變，時裝零售數碼化將會進一步加速。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626