【fb直播】半年結在即 股民要點準備？
2020年06月26日 16:16
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期指結算和恒指半年結在即，港股在周五(26日)反覆下跌，跌穿100天線(約24,723點)，最終收報24,549點，跌231點。下周期結兼半年結，股民有咩要注意？6月至今，恒指升逾1,600點，升勢有冇望延至7月？
港交所(00388)4月初至今持續強勢，最新有大行指，有超過40間在美上市的內地企業，符合在香港第二上市的要求，消息有冇望帶動港交所股價再創新高？仲可以吼咩位入貨？
近日另一焦點非中芯國際(00981)莫屬，連番破頂並收復16年失地，重返招股價樓上，周五(26日)再創新高。中芯火速回A，加上有內地國策扶持，利好股價走勢，有貨可長線持？定食胡先？
其餘科網巨頭ATMX周五(26日)見回吐，阿里巴巴(09988)出現人事變動，大股東日本軟銀行政總裁孫正義退任阿里巴巴董事，對股價有幾大影響？另外小米(01810)則受累中印衝突，再加上印度的小米廠方未完全復工，唔通小米要抖抖先？美團(03690)擬投資理想汽車，涉資2億美元，但何解股價不升反跌？
醫療器械公司康基醫療(09997)和中國腫瘤醫療集團海吉亞醫療(06078)公布招股結果，一手中籤率均低於1成。在一手難求的情況下，會否複製早前上市的沛嘉醫療(09996)和康方生物(09926)的升勢？整個醫藥板塊咪可以繼續炒？
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