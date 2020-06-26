【fb直播】半年結在即 股民要點準備？

期指結算和恒指半年結在即，港股在周五(26日)反覆下跌，跌穿100天線(約24,723點)，最終收報24,549點，跌231點。下周期結兼半年結，股民有咩要注意？6月至今，恒指升逾1,600點，升勢有冇望延至7月？

《東網Money 18》搵嚟中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3.On.cc東網

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626