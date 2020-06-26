【市後重點睇】油金偏軟 道期跌逾百點
2020年06月26日 16:31
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美匯指數低見97.31；港匯報7.7503；離岸人民幣(CNH)弱見至7.0855；美元兌日圓徘徊於106.98；歐元企1.1222；英鎊報1.2413。金價跌至1,758美元。布油於41美元反覆；紐油受制於39美元。道指期貨跌逾100點。
●內地A股今(26日)繼續休市，港股假期後表現偏軟，恒指收跌231點或0.93%，報24,549點，主板成交不足千億港元。大型科網股回吐，電訊設備股有沽壓。https://bit.ly/2NviOX9
-新股專輯：海吉亞定價18.5元，康基超購逾988倍。https://bit.ly/2ZdacK6
-冀深圳建國際總部，小米收跌4%。
-合景泰富飆一成，擬分拆物管業務上市。
-圓通速遞國際盈喜，股價曾飆逾52%。
-蒙古能源股價飆升2.7倍，收報1.6元。
-舜宇獲花旗唱好，股價漲逾5%冠藍籌。
-國美零售證實大股東黃光裕獲假釋。
●亞洲股市：日韓澳股齊收升逾1%。https://bit.ly/31lkN8u
●【新冠肺炎】
-標普：疫情衝擊亞太區，料損失逾23萬億元。
-貝恩資本當白武士收購維珍澳洲航空。
-疫情拖累！Apple再暫時關閉14家美國門市。
-新加坡5月份工廠產量跌7.4%。
-南韓央行指疫情一旦緩解，將撤貨幣刺激措施。
-武漢推出恢復經濟發展新措施。
●【全球攬炒】
-日本經濟處嚴峻狀態，或需長時間才能達通脹目標。
-分析料日本央行再下調該國經濟預測。https://bit.ly/2VhMefO
●【大師睇市】強勢股可逢高減磅！https://bit.ly/2CAZ0zg
●【港股格局】
-溫天納料24500上落，半年結效應結束。https://bit.ly/2ZajG8T
-姚浩然料半年結前變動不大。https://bit.ly/3dBs1aO
-葉尚志料後市反覆，籲買黃金避險。https://bit.ly/3i2XiqO
-許繹彬指臨近半年結或有震動。https://bit.ly/31mU9vZ
●【專家點評】
-楊俊文：新經濟股強者恒強，必揀股為...。https://bit.ly/31jnS92
-鄧澤堂：港股不宜過度高追。https://bit.ly/2VixL3d
-古勝：中國建材可吼位上車。https://bit.ly/3i5w0Qn
-陳蓓敏：微盟集團有力反彈。https://bit.ly/2Nxr4WE
●【專家視野】麥嘉嘉：避險又升溫，金價上望二千。https://bit.ly/2Z9D6Lb
●【外匯點評】陳正犖：英鎊宜趁低吸納。https://bit.ly/2Z9OVkC
●【股匯攻略】美國科技股指數保持強勢。https://bit.ly/31jySmM
●【虛銀專訪】天星銀行：反應勝預期，構思貸款「即批即拎錢」。https://bit.ly/3814VJL
●【中國經濟】
-惠譽：內地壽險公司面臨下行風險。
-野村削下半年GDP增長預測，料快將降準。
●【零售浩劫】H＆M季蝕逾40億元，今年淨關閉40家店舖。
●宅經濟退潮？調查指5月份Netflix活躍用戶減少。
●【股民熱話】恒指變「騰指」，第三季展望會點？https://bit.ly/2YyTJkt
●滙豐擬加速數碼化，冀流動用戶2022年前翻倍。
●【地產焦點】
-港府於下午4時半公布7至9月賣地計劃。
-新盤動向：將軍澳日出康城SEA TO SKY累錄約1.25萬個登記。
-二手樓價指數連升兩周，見30個星期新高。
●港元拆息︰1個月續降至0.46696厘，呈兩連跌。
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