【市後重點睇】油金偏軟　道期跌逾百點

美匯指數低見97.31；港匯報7.7503；離岸人民幣(CNH)弱見至7.0855；美元兌日圓徘徊於106.98；歐元企1.1222；英鎊報1.2413。金價跌至1,758美元。布油於41美元反覆；紐油受制於39美元。道指期貨跌逾100點。

-冀深圳建國際總部，小米收跌4%。

-合景泰富飆一成，擬分拆物管業務上市。

-圓通速遞國際盈喜，股價曾飆逾52%。

-蒙古能源股價飆升2.7倍，收報1.6元。

-舜宇獲花旗唱好，股價漲逾5%冠藍籌。

-國美零售證實大股東黃光裕獲假釋。

●【新冠肺炎】

-標普：疫情衝擊亞太區，料損失逾23萬億元。

-貝恩資本當白武士收購維珍澳洲航空。

-疫情拖累！Apple再暫時關閉14家美國門市。

-新加坡5月份工廠產量跌7.4%。

-南韓央行指疫情一旦緩解，將撤貨幣刺激措施。

-武漢推出恢復經濟發展新措施。

●【全球攬炒】

-日本經濟處嚴峻狀態，或需長時間才能達通脹目標。

●【港股格局】

●【專家點評】

●【中國經濟】

-惠譽：內地壽險公司面臨下行風險。

-野村削下半年GDP增長預測，料快將降準。

●【零售浩劫】H＆M季蝕逾40億元，今年淨關閉40家店舖。

●宅經濟退潮？調查指5月份Netflix活躍用戶減少。

●滙豐擬加速數碼化，冀流動用戶2022年前翻倍。

●【地產焦點】

-港府於下午4時半公布7至9月賣地計劃。

-新盤動向：將軍澳日出康城SEA TO SKY累錄約1.25萬個登記。

-二手樓價指數連升兩周，見30個星期新高。

●港元拆息︰1個月續降至0.46696厘，呈兩連跌。

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