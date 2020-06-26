【全球救市】穆迪：東盟私營部門較少從政府支持中受益

國際評級機構穆迪報告指出，東盟五國(馬來西亞、菲律賓、印尼、越南、泰國)對疫情的應對政策，有助緩和企業及宏觀經濟的信貸壓力，不過貿易、商品價格壓力及市場情緒等，將繼續拖累五國的經濟表現。

報告指出，受外部貿易流量急劇下降、商品價格低迷拖累，使東盟五國財政收入承壓，另當地金融市場動盪或引發資本外流。穆迪並指，各國疫情紓困政策使支出增加，造成顯著財政成本，相信部分經濟體的債務負擔於2021年才會穩定下來。不過，五國均有充足的財政緩衝，為政策提供空間。

東盟五國的政策主要聚焦於為銀行提供流動性，以支持新增信貸投放，以及通過諸如債務暫停等信貸重組來提供資金。 但隨着債務延期等措施的解除，銀行的問題貸款可能會增加。

穆迪相信，很少有公司部門可直接從政府支持中受益，其中具有重要戰略意義的國有企業，可能獲得直接財政支持的優先考慮。至於私營公司將於更廣泛政策措施中獲得支持，例如臨時稅收減免和降低利率等。

另外，基礎設施部門只會獲得有限的政策支持，但相關服務的必要性，有助支撐對公司服務的需求。 除印尼外，東盟內只有很少有國家採取措施，支持公用事業和其他基礎設施公司。相反，政府將支持政策造成的負擔，轉移給公用事業和其他基礎設施提供商。

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