中環地王「雙信封」招標　分析指地價會「平上加平」

中環海濱三號商業地將於來季推出，並以「雙信封」形式招標，惹來市場質疑有欠公允，是否應該以公開拍賣形式推出。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，在現時市況不明確下，其實不應該推出像中環海濱三號商業地這類貴重項目，加上以「雙信封」制形式招標，並非價高者得，故地價會「平上加平」，影響庫房收入。

所謂「雙信封」形式招標，即要求發展商分別以設計和地價兩方面提交建議，而非傳統的價高者得拍賣。

他續稱，「雙信封」形式還有一個問題，發展商只是負責執行，只要聘請好的建築師就有較大贏面，故投標勝負關鍵是歸功於建築師，而非發展商。同時，若推出這種大型商業項目，中標財團定會將大量資源投放在該項目，減慢住宅展發，在現時住屋短缺情況下，會進一步拖累住宅供應。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文認為，在現時市況及疫情下，商業地吸引力相對較低，因涉額大又屬長期投資，要有強勁現金流的發展商才有能力入標。

他續指，中環海濱三號商業地採用「雙信封」形式招標，未必一定是價高者得。但認為設計及技術標書需要公開透明，最好解釋中標的項目規劃發展內容及中標原因，以釋除市場疑慮。他估計項目每方呎樓面地價約2.5萬至2.8萬元，較今年1月調減最多約18%。以項目總樓面約184.28萬方呎計算，估值約460.7億至516億元。

面對質疑，發展局局長黃偉綸則稱，招標同樣是公開競投，但今次會同時考慮設計內容，該幅5公頃用地，有一半屬公眾空間，並要提供行人園景平台，地皮具有策略性，亦已向海濱事務委員會、城市規劃委員會及其他不同團體作出諮詢。雖然有部分人士認為單單看標價是較合適做法，但政府認為「雙信封」形式招標，透明度及公平性都可以兼顧。該地皮早一點發展，有利國際金融中心聲譽，對就業情況有正面作用。

對於現時甲級寫字樓租金水平明顯回落，空置率又創多年新高，他表示，今天若延後推出地皮，或會削弱香港未來數年的競爭力。另外，目前香港甲廈租金水平依然遠高於世界各地主要城市，貴五成至七成，唔介意看到租金放緩，對經濟活動依然是正面。

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