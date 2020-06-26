金管局：銀行資產質素或會轉差　壞帳撥備料增

香港金融管理局發表銀行業季報，儘管爆發新冠肺炎疫情，香港銀行體系在今年首季繼續維持穩健。銀行的流動性及資本充裕，具強大緩衝以抵禦潛在衝擊。雖然資產質素有轉差迹象，反映本港及全球經濟進一步下滑。該局預警，鑑於肺炎疫情爆發影響借款人的還款能力，銀行未來幾季的資產質素或會轉差，以致潛在壞帳撥備可能繼續增加。

報告提及，銀行業於首季繼續錄得盈利，但較去年同期遜色。零售銀行整體除稅前經營溢利在首季按年減少7.7%，主要原因是外匯及衍生工具業務收入下跌51.6%，以及銀行為資產質素可能轉差作出前瞻性的撥備，令貸款減值撥備增加130.4%。隨着市場利息水平回落，零售銀行淨息差較2019年首季收窄0.07個百分點。

該局指，銀行業存款總額在今年首季維持穩定，其中港元存款及美元存款微跌0.1%。期內出現的波幅屬正常範圍，並無資金明顯流出銀行體系的情況。

不過，受疫情爆發及經濟下滑影響，港銀資產質素於首季有轉差迹象，於今年3月底，特定分類貸款比率及需要關注貸款比率分別微升至0.62%及1.59%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.25%，上升至0.35%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.03%。

金管局指，以歷史及國際標準計，資產質素仍然穩健，會密切注視銀行的資產質素，並已要求銀行秉持貸款分類標準，以能適時反映資產質素的變化。

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