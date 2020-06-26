「時間廊」母企寶光實業全年蝕4億

集團指，全部店舖在政府放寬管制後已重新營運。惟疫情爆發及快速傳播已對民生造成嚴重損害，對全球經濟構成重大威脅，相關影響的持續時間及程度尚不明確，而香港仍持續受到社會政治分歧的影響。該等外在條件嚴重影響集團於2020年4月及5月的營業額，集團難以預計本財年上半年餘下月份的經濟復甦情況。

集團將繼續採納合適措施應對相關挑戰，包括密切監控現金流、經營成本、資本開支、存貨管理，關閉表現欠佳的店舖及申請新型冠狀病毒相關各項政府資助及補貼。成本控制措施的財務影響會繼續於本財政年度反映。

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