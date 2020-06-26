【零售浩劫】六福集團全年純利跌42%　末期息50港仙

年內收入下跌29.2%至112.33億元。港澳及內地市場全年同店銷售分別跌33.3%及跌20.2%。

集團稱，香港及澳門市場在金價高昂、社會活動持續及疫情嚴峻導致訪港旅客人數大幅下滑的情況下，香港市場零售收入因此大幅減少42.6%至42.72億元。澳門市場方面，因訪澳內地旅客減少，該市場收入按年跌18.7%至15.66億元。年內在香港及澳門自營店舖按年分別維持於49及11間。

內地市場方面，零售收入在金價高企、中美貿易戰及疫情嚴峻持續影響宏觀經濟的情況下減少27.9%至17.39億元；批發業務的收入下跌12.3%至24.93億元。

集團指出，在疫情嚴峻的情況下，港澳及內地尚未全面通關，以致香港及澳門市場之同店銷售於2020年4月至5月期間錄得約80%跌幅，而內地市場的自營店及品牌店之同店銷售則因店舖恢復營業及顧客購買意慾逐步回升而錄得較少跌幅。

集團續指，港澳市場零售氣氛於6月逐步恢復，於首三周同店銷售跌幅放緩至約60%。而內地市場整體店舖的表現於6月份則逐步改善至少於20%的跌幅，對比於2020年4至5月的跌幅為20%和2020年3月的跌幅為40%。

由於預期訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，集團來年將會於香港市場淨減少5間店舖，並於澳門尋找增加2間店舖的機遇。在內地中產人口增長良好的預期下，集團對於其中長線業務前景仍感樂觀，因此未來擴展仍將集中於內地市場。

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