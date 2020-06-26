英達公路再生科技發盈警

期內錄得虧損主要由於新型肺炎疫情爆發，中國許多省份及直轄市從2020年1月開始實施緊急公共衛生措施，當中包括施加隔離令及旅遊限制等。儘管在2020年第二季逐漸解除旅遊限制，但是由於主要設備組件的供應延遲，瀝青路面養護設備的製造受到影響，並且瀝青路面養護設備銷售合同的簽訂也因旅遊限制而受到影響。集團預計瀝青路面養護設備分部收入將錄得減少；

鑑於疫情爆發及惡劣天氣對集團的道路養護項目施工現場的影響，手頭的「就地熱再生」道路養護服務項目預計將推遲至2020年下半年提供，因此集團預計瀝青路面養護服務分部的收入將錄得減少；

集團預計將錄得應收賬款及合約資產減值撥回，原因是中國領導人於國務院常務會議上重申中央企業對私人企業的逾期債務清算後，該些未清餘額的回收情況將持續改善。

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