長和澳洲電訊公司VHA與TPG合併獲法院放行

該安排計劃將於下周一(29日)正式生效，VHA將改名為TPG電訊有限公司。TPG股份在下周一交易結束時在澳洲證券交易所暫停交易。合併後，TPG電訊將於下周二(30日)納入澳洲證券交易所，以股份代號TPG透過延期結算方式進行交易。

上述合併計劃落實日期將為7月13日。合併後的TPG電訊將統領Vodafone、TPG、iiNet、Lebara、AAPT 及 Internod等品牌成員。新TPG電訊股份將於7月14日以普通結算方式開始買賣。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626