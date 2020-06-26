長和澳洲電訊公司VHA與TPG合併獲法院放行
2020年06月26日 18:22
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長和(00001)旗下澳洲電訊公司沃達豐和記澳洲(Vodafone Hutchison Australia，下稱VHA)與澳洲電訊商TPG Telecom的合併建議，獲新南威爾士省最高法院批准。
該安排計劃將於下周一(29日)正式生效，VHA將改名為TPG電訊有限公司。TPG股份在下周一交易結束時在澳洲證券交易所暫停交易。合併後，TPG電訊將於下周二(30日)納入澳洲證券交易所，以股份代號TPG透過延期結算方式進行交易。
上述合併計劃落實日期將為7月13日。合併後的TPG電訊將統領Vodafone、TPG、iiNet、Lebara、AAPT 及 Internod等品牌成員。新TPG電訊股份將於7月14日以普通結算方式開始買賣。
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