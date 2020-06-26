被穆迪下調評級展望 軟銀：不清楚評估依據及意圖

國際評級機構穆迪周五發表報告，維持對軟銀(Softbank)的企業家族評級(CFR)及優先無擔保債券評級於「Ba3」，並將其評級展望下調至「負面」。不過，軟銀隨即就上述報告發聲明指，早於今年3月25日已退出穆迪評級服務，及後從未向對方提供信息，尚不清楚穆迪的信用評估依據及意圖。

據穆迪報告解釋，調整軟銀展望至負面，是考慮到軟銀成功執行資本重組計劃相關的風險、動盪的資本市場狀況可能削弱軟銀估值，及公司的治理和財務政策。

穆迪早於3月將軟銀的債信調降兩級，降至更低的「垃圾級」級別，軟銀對此不滿，更斥穆迪「持有偏見」，要求穆迪不再對其評級。

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