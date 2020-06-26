迎海系列連沽3伙　1個半月套現約8.6億元

其中1期第2座37及38樓B單位，以及3座36及37樓B室，實用面積均為2,709方呎，同屬四房四套房連儲物間設計，每戶均設兩個合共逾1,050方呎空中平台，成交價分別約5,824.5萬及5,328.8萬元，呎價約21,501與約19,671元。

同時，迎海．駿岸7座6樓A室，實用面積1,453方呎，屬四房雙套房連儲物套間隔，以約2,281.5萬元售出，呎價約15,702元。

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