迎海系列連沽3伙 1個半月套現約8.6億元
2020年06月26日 18:36
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一手特色戶保持熱銷。恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海系列樓盤，約1個半月內連環促成22宗成交，合共套現約8.6億元。剛剛單日內連錄3宗成交，分別為2伙「天際海景複式屋」及1伙「海天名邸」。
其中1期第2座37及38樓B單位，以及3座36及37樓B室，實用面積均為2,709方呎，同屬四房四套房連儲物間設計，每戶均設兩個合共逾1,050方呎空中平台，成交價分別約5,824.5萬及5,328.8萬元，呎價約21,501與約19,671元。
同時，迎海．駿岸7座6樓A室，實用面積1,453方呎，屬四房雙套房連儲物套間隔，以約2,281.5萬元售出，呎價約15,702元。
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