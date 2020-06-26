標普確認香港「AA+」信貸評級　展望維持穩定

國際評級機構標準普爾表示，確認香港「AA+」信貸評級，展望維持「穩定」。

標普認為，今年香港經濟或再次出現嚴重萎縮，特別是疫情大流行對服務和貿易行業壓力漸增，惟兩者早已受累於長期的社會活動和中美貿易緊張局勢。另外，隨著額外財政刺激措施的推出，預計港府財政赤字將會擴大，但目前財政緩衝仍然足以吸收相關措施對信貸的影響。

評級前景「穩定」反映標普預期，香港經濟將從疫情中轉趨穩定及逐漸恢復，亦相信內地與香港、及美國與香港之間的政治發展，不會從根本上危及香港的經濟發展 。標普指，香港強勁的經濟和金融指標，將使政府信用能夠抵禦長期社會緊張局勢，以及一至兩年的疫情影響。

標普並預計，即將實施的「港版國安法」導致的制度變革，不會影響香港根據《基本法》制定經濟政策的自主權。此外，預料美國與香港之間的貿易關係不會發生任何變化，以嚴重損害香港的金融業發展和經濟增長。

然而，未來若有困素影響香港經濟穩定或政策可預測性，或者經濟持續放緩導致財政狀況比目前預期顯著轉弱，標普均可能會下調香港評級。

標普對上一次調整香港評級為2017年9月，當時褫奪了香港「AAA」最高級別。值得留意的是，香港自去年下半年出現社會動盪至今，標普是三間主要國際評級機構中，唯一一間沒有調低香港評級。

對比下，另一評級機構惠譽於去年9月至今，已兩度對香港削級，最新一次為今年4月下旬。

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