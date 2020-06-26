新盤UPDATES：將軍澳項目收票量　創逾1年市場新高

第二季完結前夕，將有兩個全新項目連環開售，其中將軍澳大型項目截止接受認購，收票量創出一手市場逾1年新高紀錄，明日首輪銷售勢大幅推高本月新盤銷量。

●SEA TO SKY累錄約1.29萬個登記

該盤於上周四(18日)公布首張價單推出285伙，扣除最高折扣優惠後，折實平均呎價15,823元。而首輪銷售單位的整體折實平均呎價為16,275元，呎價介乎13,648至18,375元，樓價由624.8萬至1,845萬元。

●駿嶺薈料7月招標推售洋房及分層戶

他透露，之前銷售大部分屬內購，價錢較優惠，洋房呎價約2.5萬至2.8萬元。項目已屬現樓，付款計劃仍研究中，料7月發出銷售安排，分層及洋房料同步銷售。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，上述洋房呎價可望創樓盤新高。6月一手交投量料達1,500宗，7月可望進一步升至1,800宗，相信豪宅承接力更加理想。

●Mount Nicholson第三期分層戶售逾5.33億 呎價11.6萬元

超級豪宅新盤再錄承接。會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，剛售出D座10樓D單位，實用面積4,596方呎，成交價逾5.33億元，呎價11.6萬元，買家選用360天成交期付款方法，是次為該項目各期今年首宗錄得一手交易。

●迎海系列連沽3伙 1個半月套現約8.6億

恒基地產（00012）旗下馬鞍山迎海系列樓盤，約1個半月內連環促成22宗成交，合共套現約8.6億元。剛剛更單日內連錄3宗成交，分別為2伙「天際海景複式屋」及1伙「海天名邸」。

其中1期第2座37及38樓B單位，以及3座36及37樓B室，實用面積均為2,709方呎，同屬四房四套房連儲物間設計，每戶均設兩個合共逾1,050方呎空中平台，成交價分別約5,824.5萬及5,328.8萬元，呎價約21,501與約19,671元。

同時，迎海．駿岸7座6樓A室，實用面積1,453方呎，屬四房雙套房連儲物套間隔，以約2,281.5萬元售出，呎價約15,702元。

●龍譽四房呎售逾4.22萬 料創區內標準戶新高

新盤市場屢錄高價承接。保利置業集團（00119）旗下啟德龍譽，售出2B座37樓A室，屬高座四房標準戶，實用面積1,010方呎，成交價4,270萬元，呎價42,277元，料創該區標準單位歷來新高。

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