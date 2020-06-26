【零售寒冬】「銅鑼灣大地主」希慎預警轉蝕　鐘錶珠寶最慘情

事實上，零售市道低迷，對鐘錶珠寶商衝擊尤其巨大。

●「時間廊」母企寶光實業全年蝕4億

集團指，全部店舖在政府放寬管制後已重新營運。惟疫情爆發及快速傳播已對民生造成嚴重損害，對全球經濟構成重大威脅，相關影響的持續時間及程度尚不明確，而香港仍持續受到社會政治分歧的影響。該等外在條件嚴重影響集團於2020年4月及5月的營業額，集團難以預計本財年上半年餘下月份的經濟復甦情況。

●六福集團全年純利跌42% 末期息50港仙

集團指出，在疫情嚴峻的情況下，港澳及內地尚未全面通關，以致香港及澳門市場之同店銷售於2020年4月至5月期間錄得約80%跌幅，而內地市場的自營店及品牌店之同店銷售則因店舖恢復營業及顧客購買意慾逐步回升而錄得較少跌幅。

由於預期訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，集團來年將會於香港市場淨減少5間店舖，並於澳門尋找增加2間店舖的機遇。在內地中產人口增長良好的預期下，集團對於其中長線業務前景仍感樂觀，因此未來擴展仍將集中於內地市場。

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