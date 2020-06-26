樓價UPDATES：議價空間收窄　爾巒微減7萬即沽

元朗區本月累錄約125宗二手成交，較上月全月的215宗明顯減慢，但隨着平價盤減少，業主收窄議價空間，爾巒兩房戶微減7萬元即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙3座中層F室，實用面積431方呎，一房間隔，以約1,268萬元沽出，實用呎價29,420元。原業主於2013月12月以894.1萬元購入單位，現轉手帳面獲利約373.9萬元。

●筲箕灣海峰中心中層A室，實用面積501方呎，開價約860萬元，減至約851.8萬元成交，實用呎價17,002元。

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九龍區

●旺角利奧坊‧凱岸1座低層J室，實用面積248方呎，一房間隔，減租1,500元後，以每月租金1.45萬元租出，實用呎租58.5元。

●將軍澳緻藍天2座低層RC室，實用面積743方呎，三房連套房間隔，叫價1,000萬元，議價後以993萬元易手，實用呎價13,365元。

●將軍澳維景灣畔6座低層E室，實用面積515方呎，兩房間隔，今年5月叫價888萬元放售，最後以848萬元沽出，實用呎價16,466元。

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新界區

●大埔嵐山3座低層E室，實用面積751方呎，三房連套房間隔，今年5月開始放盤，原叫價800萬元，微減2萬元，以798萬元沽出，實用呎價10,626元。

●荃灣荃德花園C座極高層A室，實用面積306方呎，兩房間隔，以468萬元承接，實用呎價15,,294元。原業主於2017年5月以350萬元購入單位，持貨3年轉售，帳面獲利118萬元，升值約34%。

●馬鞍山嵐岸單日連錄兩宗成交，包括2座高層D室，實用面積795方呎，三房套房間隔，以1,088萬元售出，實用呎價13,686元。另一宗為7座高層E室，實用面積496方呎，兩房間隔，以767萬元易手，實用呎價15,464元。

●元朗區本月累錄約125宗二手成交，相對上月全月215宗明顯減慢，其中爾巒菲利提諾大道8座中層C室，實用面積466方呎，兩房間隔，微減7萬元，以648萬元易手，實用呎價13,906元。

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