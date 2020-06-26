夜市UPDATES：道指插逾400點　港夜期低水

美國經濟復甦前景未如市場預期樂觀，缺乏利好消息帶動，美股早市低開後繼續向下尋底，道指目前插逾400點，報25,338點；標指報3,056點，跌27點；納指報9,877點，跌139點。

美股再度轉弱，港股期指夜市目前報24,477點，跌29點，低水73點。

疫情方面，周四美國新增確診病例近4萬宗，創歷史新高，激起了投資者的恐慌，有愈來愈多迹象表明美國的重啟經濟進程十分混亂。德州是美國第一批放寬封鎖隔離措施的州份，但該州州長周四宣布暫時停止重啟進程。

經濟數據方面，美國5月份個人開支破紀錄反彈8.2%，扭轉4月的12.6%歷來最大跌幅，惟表現遜市場預期的9.3%增幅。至於5月份個人收入減少4.2%，跌幅少過預期的6%。

歐洲方面，歐央行行長拉加德表示，可能已經度過新冠肺炎危機最嚴重的時期，不過她同時提到，復甦將是一個複雜的問題，需要警惕出現第二波疫情。歐股三大指數向好，英股升1.13%；德股升0.2%；法股升0.88%。

【21:30】疫情惡化加上銀行股受壓，美股周五早段再度轉弱，道指低開148點，報25,597點，納指挫18點，至9,998點。

全球最大體育用品公司Nike截至五月底止季度虧損7.9億美元，或每股蝕51美仙，遜預期，季內收入大跌38%至63.1億美元，當中北美洲收入大跌46%，但中國跌幅僅3%。Nike股價早段挫3.1%，至98.26美元。

聯儲局公布大型銀行的年度壓測結果，指在極端情況下，當美國失業率持續高企及經濟數季內未能反彈，美國33家大型銀行的貸款虧損將達7,000億美元。為保留更多資本緩衝，聯儲局要求銀行至少到9月停止回購股份，並限制季度派息不多於過去四季平均盈利水平。

分析員估計，按當局的新規定，首季純利倒退89%的富國銀行，最大機會需削減派息，股價周五早段報26.19美元，跌4.33%，高盛及摩根大通股價亦分別挫4.62%及3.84%，至197.54美元及94.2美元。

另外，美國超市Albertsons股份周五掛牌，部分股東以每股16美元，即低過18至20美元招股價範圍，出售5,000萬股，亦少過原先計劃的6,580萬股，套現8億美元。

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