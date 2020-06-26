【餐飲寒冬】「煌府」母企首灃控股全年轉蝕1.12億

集團稱，新冠肺炎爆發及港府其後實施的檢疫及隔離措施，對集團營運造成負面影響。儘管酒樓的財務業績可能無法於下一財政年度完全恢復至疫情前水平，惟酒樓於2020年4月及5月的經營業績正逐步改善。集團一直積極與業主就減免租金進行磋商，並已調整酒樓的營業時間及員工輪值表，以優化員工及其他經營成本。

於3月底，集團有約279名僱員，較2019年同期880名大減68%。集團稱，人數大幅減少主因疫情爆發致使集團若干酒樓暫時關閉及停工，酒樓重開後，集團已重新聘用若干被裁減的僱員以繼續經營業務。

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