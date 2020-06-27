東方日報B2：MPF連升3個月追唔番　半年仍蝕四千五

受惠「疫」後全球經濟重啟，環球股市次季大幅反彈，強積金亦連續3個月報升，其中6月份升幅達4.15%，惟由於首季強積金跌幅驚人，次季回升亦未能回補損失，以致上半年強積金總體平均仍要輸1.46%，打工仔不僅「白供」，還要倒蝕逾4,500元。展望下半年，專家坦言環球股市會異常波動，投資者宜採取審慎的投資策略。

若按截至今年三月底止強積金資產總值約8,677.8億元計算(未計入其後新供款)，上半年每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面仍要蝕約4,507元。單計六月份，則平均每名打工仔帳面賺約12,811元。

據晨星(亞洲)資料顯示，6月份全部投資組別均錄得正回報，其中表現最好的為香港股票，錄得雙位升幅，達10.31%；而亞洲股票(不包括日本)，和中國及中大華股票均升逾9%；而亞太區股票(不包括日本)及進取型股債混合則分別錄得8.6%及6.69%的升幅。

惟以上半年計，大部分積金組別表現依然報跌，其中歐洲股票表現最失色，即使六月升6.53%，半年計仍累挫10.53%；亞太區股票(不包括日本)亦累積下滑近8%；而香港股票、日本股票及環球股票全部累跌逾5%，美股僅跌1.36%。

當中債券成功發揮其避難所角色，無論港元債券及環球債券均升逾3%。保證基金則升1.82%，較存款利息為高。

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀稱，新冠肺炎疫情再度惡化，令今年股市異常波動，較難捕捉大市走勢，建議投資者將現有強積金結餘轉至較穩健的投資。尤其將近退休的低風險人士，宜選擇債券基金、保本基金及平衡基金。

她續指，若屬中度風險者，可攻守兼備，將半數置於債券組合，而新供款部分則可採取較為進取的投資策略，嚴選增長型的股市如美股及歐洲的環球股票。進取型投資者則不妨買入港股及美股強積金。

晉裕集團投資研究部董事總經理林偉雄認為，港股基金估值雖然便宜，但本地政治因素仍對股市造成困擾。而美股創新高純粹因為資金流動性高，因聯儲局過去幾個月不斷印鈔，政府派錢亦令更多散戶入市，把股市推高，但第二波疫情再次衝擊美國經濟外，年底美國總統選情亦會影響後市。

他指出，債券在下半年是防守性的選擇，年輕人也宜持有部分債券。已有的強積金資產的股債比例可各佔一半；另外也可採用「三三四」的部署，包括持有三成環球股票、三成亞洲股票及四成環球債券。至於每月新供款，投資者可考慮「全股型」，可持有三成亞洲股票、三成港股和四成環球股票。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626