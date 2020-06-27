騰訊在美國測試直播平台　勢與Twitch競爭

至少由3月開始，騰訊就一直在通過美國的一家關聯公司悄悄測試以移動設備為重點的串流媒體網絡。該項新服務最初稱為Madcat，現在更名為Trovo Live，其外觀和功能均與Twitch非常相似。

除了騰訊自己的「Fortnite」和「PUBG Mobile」等熱門遊戲之外，Trovo還重點關注包括「Grand Theft Auto V」和「Destiny 2」在內的知名遊戲。本周，Trovo在其網站上詳細公布，將自7月開始一項3,000萬美元規模的合作夥伴計劃，以吸引和獎勵創作者。

騰訊在中國的遊戲和社交媒體領域佔據主導地位，可能是少數擁有資源來挑戰Twitch的公司之一。不過，騰訊在國外建立線上用戶的努力一直未見顯著成果，而Trovo目前還只是處於初期測試階段，在遊戲界之外基本上沒有引起注意。

Trovo在其網站上的服務條款中表明自己是騰訊的關聯公司，但未做詳細說明。該文件列出的聯絡地址與位於加州的騰訊美國總部地址相同。

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