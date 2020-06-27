埃利安：現階段未敢入市　籲留意兩大「保護傘」

著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)周四(25日)接受外媒訪問時表示，對於美股近期的升勢保持審理，並透露自己保留了現金，以避免在目前充滿不確定性的情況下入市。

埃利安指，現時最大的問題是他不知道股市下一個轉捩點何時到來，並指日後如果有信心入市，將投資於一些在「保護傘」下的資產領域。

他解釋稱「保護傘」有兩大方面，其一是來自聯儲局的保護傘，其中包括優質債券和某些高收益債券；另一個是來自市場的保護傘，包括強勁資產負債表和正現金流的企業，其股價有望繼續上漲，但未來波動性或將增加。

埃利安在上月曾向投資者發出警告，指股市可能進一步下跌，建議部署入市的投資者在未來數月逐步分注買入。

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