美股收市：道指急挫730點　創逾一個月新低

美國經濟復甦前景未如市場預期樂觀，缺乏利好消息帶動，美股周五(26日)低開後繼續向下尋底，3大指數以近全日最低位收市。

道指收報25,015點，跌730點或2.84%，創5月26日以來收市新低；標指收報3,009點，跌74點或2.42%；納指收報9,757點，跌259點或2.59%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌3.31%、2.86%、1.9%。

疫情方面，周四美國新增確診病例近4萬宗，創歷史新高，激起了投資者的恐慌，有愈來愈多迹象表明美國的重啟經濟進程十分混亂。德州是美國第一批放寬封鎖隔離措施的州份，但該州州長周四宣布暫時停止重啟進程。

經濟數據方面，美國5月份個人開支破紀錄反彈8.2%，扭轉4月的12.6%歷來最大跌幅，惟表現遜市場預期的9.3%增幅。至於5月份個人收入減少4.2%，跌幅少過預期的6%。

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