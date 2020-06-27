新冠肺炎：疫情重臨　中國對美國原油採購降溫

財經媒體彭博報道，在北京發生第二波新冠肺炎疫情後，原本增加了對美國原油採購的中國需求有可能受抑。

業內人士稱，中國需求減弱的迹象已經開始對美國原油出口價格構成壓力，美國墨西哥灣8月出貨的西德克薩斯中質油交易價格比紐約商業交易所(Nymex)原油期貨高每桶約80至90美仙，低於上周每桶近1.15美元的溢價。

在北京再次爆發疫情並蔓延至周邊省份之前，中國買家增加對低價美國原油的採購，當地煉廠上月原油加工量甚至超過疫情爆發前的水平。

不過，經過5月份規模空前的採購之後，太多原油停靠在港口附近等待卸貨，接下來幾個月的出口可能會下降，這是對美國原油需求有限和價格即將下跌的另一個信號。

彭博數據顯示，5月裝船的約2,300萬桶美國原油已送往中國煉油廠，本月運往中國的只有1,200萬桶。

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