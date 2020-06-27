【星之谷】陳偉琪化身專家　拆解移民熱門地優劣

去年反修例示威爆發後，社會上掀起移民潮，當時港人普遍想拿取外國護照作「水泡」，而不是真移民。時至今日，查詢移民的人心態轉變，開始考慮「堅走」，或為子女未來升學鋪路。筆者推薦附隨這篇文章之影片——聽聽在加拿大成長、及後回流至香港的陳偉琪，以輕鬆方式解說各個移民熱門地方好壞，為這個人生重要決定做好準備。

若果「心郁郁」想移民，但又希望毋須坐移民監情況下取得護照，繼續留港搏殺的話，歐洲國家葡萄牙、保加利亞是「進可攻、退可守」之選。

歐洲小國進入英國容易

投資上述歐洲小國(葡萄牙)，只需要35萬至50萬歐元(約306萬至436萬港元)買層物業，毋須坐移民監，只需葡語A2考試合格及證明與葡萄牙社區有關聯，例如上葡教堂或參與葡慈善機構當義工，加上5年每年住7日的居住要求，便能申請歐盟葡萄牙護照，繼而子女可以免費到愛爾蘭升讀中學，5年後取得愛爾蘭護照；基於與英國共同旅行區(Common Travel Area，CTA)協議，愛爾蘭公民可以到英國自由居住、工作、享受公民福利，等同取得英籍，即使英國正式脫歐亦沒有影響。

對子女而言，在愛爾蘭讀完中學，考一級英國大學比如牛津、劍橋機會更高，以公民身份每年更可慳高達10萬港元學費。就算一直在愛爾蘭，搵工並不是難事，很多世界500強公司，例如Google、Facebook、Microsoft歐洲總部都設於當地，大學畢業生平均年薪3萬歐元起跳，比香港為高。

如果本身是老闆，在港公司營業額有1,000萬元以上，毋須盈利，可以派子女到英國開分公司做「首席代表」，無投資額、盈利、營業額，員工數目要求，住滿5年便能取得英國永久居留權，其間「首席代表」子女也可以「暫公民身份」，免費讀英國公立學校。

加拿大可靠生意移民

如果「堅走」，而預算有限，加拿大和台灣是當然之選。在加拿大投資15萬至20萬加元(86萬至114萬港元)做小生意，2年便能夠取得永久居留權，不過要先證明自己資產值達60萬加元(342萬港元)，當中包括香港自住物業的淨資產值。

如果對海外搞生意有戒心，另一條路是送子女先到魁北克(Québec)參加經驗移民計劃(PEQ)，讀一年半「IVE式」技術課程，比如廚藝、燒桿、醫護等，完成課程後工作兩年及法語B2考試合格後可申請永居，然後可以繼續在加拿大升讀大學或繼續工作。

加拿大學府質素不錯，例如McGill。如果想慳學費，假設經PEQ讀一年半技術課程後，可以再實習兩年及法語B2考試合格，便能夠取得永久居留權，屆時McGill學費每年只需約2,500加元(約1.4萬港元)。如果完成技術課程後直升大學，由於永久居留權未到手，McGill學費便要每年4.8萬加元(約27萬港元)。

小心坊間高風險移民方法

很多人心儀同樣是華人社會的台灣，但其實和加拿大一樣，都要做生意才能移民，門檻同樣約150萬港元，相比之下，加拿大似乎值博率更高。

至於馬來西亞，雖然門檻最低，只需60萬港元做定期，但取得的只是一個10年居住簽證，永遠不會有任何身份。在疫情期間，馬來西亞甚至拒絕第二家園計劃(MM2H)持有人入境，待遇如何可見一斑。

最後提醒，申請投資移民時要注意兩大輸身家的「捷徑」。其中一項是入股初創企業，風險極高，如公司在入籍前倒閉，輸錢之餘亦未能取得護照。

其次是現時流行一些第三方融資方法，籌集所需資金進行投資移民，雖然利息不算高，表面門檻很低，但如果抵押品(比如國債)價值下跌，有關財務機構隨時會有追收貸款(call loan)風險，敬請三思。

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣、按揭和移民資訊

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