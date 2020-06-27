1周10大驚奇：異象顯現！下周全球難逃大冧市？

2020年「六絕月」餘下兩個交易日，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？小心下周難逃「大冧市」！

【1、美股警號！「六絕月」埋尾會遭逾萬億元沽壓？】

上周五(6月19日)為美股「四期結算日」，即期指、期權、股指、股權的結算日。高盛曾警告，當天將有1.8萬億美元(約14萬億港元)的標指期權到期；同時，淨值超過760億美元(約5,928億港元)的養老基金將會進行季度再平衡操作，這兩類龐大的資產流動，將會使市場劇烈波動。

結果高盛言中，美股上周五確實大幅上落。不過，令人憂慮的是，該行提到「四期結算日」」只是美股劇烈波動的開始。更重要的是，知名金融博客「零對沖」分析師警告：「高盛的預測仍太保守。」

該分析師引述摩根大通的最新報告指出，若加上所有其他可能的月底(6月)和季度底(第2季)強制性再平衡操作而「待拋售」的股票總額，將飆升至破紀錄的1,700億美元(約1.32萬億港元)。

報道指出，摩根大通分析員Nikolas Panagirtzoglou早前成功預測「3月23日」是市場低位，原因是當季度底(第1季)大約有1.1萬億美元的股票再平衡流入，果然，不久後股市見底了。

由於這些基金已重新平衡了，故該分析師在最新發布的「流量與流動性」報告中預計，在本月底前「劇本」會大逆轉，將有大約1,700億美元的大量資金流出，恐導致股市出現調整。

摩通會否再次言中，數天後就有答案了。

【2、中港警號！「節日魔咒」勢令「六絕」臨尾香？】

上述是「鬼佬」信號，「華人界」又怎樣？隨着端午節過去，意味股市「六絕月」近尾聲，惟投資者或許未能完全安心，因A股面臨着「節日魔咒」，時間就在下周一(6月29日)端午節後的首個交易日及全周，一旦「魔咒」成真，相信一衣帶水的港股也難以幸免要跟跌！

講起端午節，眾知周知是紀念屈原，同時亦令股民想起「跳水」，對股市而言不吉利，吃糉就更應景了！須知道糉與「大閘蟹」也是紥起來，兼且A股跌市是用綠色顯示；升市是紅色。糉也會用豆沙做饀、配合竹葉，即寓意「外綠內紅」，切實道出股民內心想「紅色」(升市)，無奈外面是「綠色」(跌市)，而且更被綁到實一實。

驚奇的是，翻查紀錄，歷年端午節後A股表現大部分都是「跌市」。從本文附上的圖可以見到(附圖一)，不論是復市後的首日或首5個交易日都是跌市居多，當中只有2009年及2019年「逢九」是例外，而且沒有出現過連續兩年升市。換句話說，今年股市由6月29日(周一)至7月3日(周五)恐怕難有起色。

當然，「節日魔咒」不是客觀科學，僅供參考。

【3、小心！投資者正押注大冧市 美股淡倉9年最多】

事實上，隨着美股愈升愈高，完全與經濟基本因素脫節，目前有愈來愈多人已開始押注股市大跌，期貨市場的淡倉到達2011年以來最高。

報道指出，自4月份以來，標指期貨淡倉一直增加。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據，截至上周，被外界視為投機者的Non-Commercial Trader在標指期貨持有30.3萬份淨淡倉，遠高於3月初最高約5.5萬份。

有策略師認為，由於許多投資者看法一致，可能會產生一窩蜂心態，實際上反而形成「逆向指標」，有利股市繼續上漲。

然而，華爾街著名分析員、曾估中比特幣會狂瀉的金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar不認同「逆向指標」的看法。他指出，截至上周二(16日)的一周內，淡倉和好倉期貨合約比例約是2比1。回看2007年9月，淡倉期貨合約在10月股市見頂前處於紀錄高位；2009年3月好倉則達紀錄高位，後來也被證明是對的。

因此，他說：「我對逆向指標的說法感懷疑，有時候淡友是對的。」

【4、為何股市愈升愈有？或因散戶時間多、娛樂少】

或許很多人都疑惑，為何經濟近百年最差，到處都是企業破產及裁員，股市也照升如儀？投資公司Betterment最近對5,005名美國投資者進行調查，結果顯示在今年3月到4月中旬，有78%投資者沒有從股市中撤出資金；而撤出資金的20%之中，有近半數只有在股市完全調整，或開始調整後才再入場投資。

該公司行為金融與投資董事總經理Dan Egan表示，隨着夏季來臨、美國仍未完全解封，民眾也自願或非自願地省下很多錢，而他們需要「處理」這筆錢，因此會把錢用於「娛樂投資」。

Egan指出，專業體育賽事、電影和電視節目播映、室內活​​動等娛樂，基本上都因疫情而暫停，人們在此情況下，一直在尋找「團體感」，股市就成為「目標」，故人們肯定會把投資當做類似娛樂的活動，他們想入場並談論投資表現。

因此，Astoria Portfolio Advisors創辦人兼首席投資官John Davi認為，散戶投資者湧現可能只是短期現象，隨着經濟、體育運動相繼開放，許多散戶也會找到其他方法利用他們的精力、時間和金錢。

【5、美股警號！科技股已炒得瘋狂 遲早爆煲】

事實上，美股已警號四起，股份禾雀亂飛，爆煲是遲早的事！雖然提供雲端視訊會議服務的Zoom在今次疫情期間「跑出」並揚名，惟表現最佳的「疫情股」絕對不是它，而是來自即時內容傳輸網路服務(CDN)提供商Fastly，該公司去年較Zoom遲一個月上市，然而，股價周一(22日)勁升15%至每股73.27美元，自2月19日以來已飆漲2.22倍，超越Zoom的1.59倍。

Fastly的技術協助消費者能更快檢視和取得數碼內容，客戶包括電子商務軟體提供商Shopify，音樂串流服務Spotify，以及聊天應用程式Slack。由於許多人在疫情期間遠距工作，這些公司全都出現用量激增的現象。在加速發展的居家工作或居家避疫潮流中，部分分析師開始將Fastly視為「科技股」大贏家。

DA Davidson分析師Rishi Jaluria說：「它有很多客戶是下一代尖端科技公司。這家公司有強勁的基本因素，也能將每件事都執行得很好，同時不斷建立動能。」

事實上，就算是Fastly的「最牛好友」Jaluria，給予的目標價也只是55美元。更重要的是，該股於5月才以每股41.5美元「抽水」，可反映市場追捧程度可其熾熱。

在CDN市場，Fastly的收入僅是Akamai的1/5，而市值卻接近Akamai的一半！Fastly市值已達76億美元，Akamai則為165億美元。

【6、港股警號！中芯及華虹半導體真的值博？】

除了美國科技股被瘋炒，港股如是！中芯國際及華虹半導體股價連日創高位，目前基本上已升穿了幾乎所有券商的目標價，而市場意見亦相當分歧，尤其是跟隨中芯炒落後、並沒有先進製程的華虹，事關華虹首條12吋晶圓生產線投產後折舊等開始上漲、過去兩季業績下滑，並因為新冠肺炎疫情對前景頗為保守。

不過，回顧2018年中興通訊被美國制裁後約2個月，華虹股價曾漲約1倍至30.62元，比中芯更為誇張，就算他們根本救不了成了美國眼中釘的中興或華為，足見「晶片國產化」、「自力更生」概念的威力。

要留意的是，2年前華虹「落鑊」時的毛利率高達30%，不但遠勝今年首季，也比中芯略勝一籌。華虹首季毛利率僅21.1%，按年大跌逾10個百分點，次季指引只介乎22至24%，不像中芯近期出現逐漸回升的態勢。

就導致業績走樣的12吋晶圓廠房，華虹管理層早前於分析員會議上稱，它要每月賣2.5萬片始能收支平衡，月產能今年還會提高一倍至4萬片，預期明年會有新的折舊開支，惟產量上升速度「還在按照原有計劃往前推進」。該廠新產品是90納米製程的CMOS影像感應器，除此之外還有分立器件、射頻等5至6項產品。

事實上，華虹股價2018年6月底「見頂」後便因為中美貿易戰開打，4個月內暴瀉近6成；而在今年2月中公布遜預期的首季指引後，股價翌日急插逾10%。

5月中早華虹一日開分析員會議的中芯則強調，其成熟製程的產能供不應求。究竟晶片股狂歡派對何時完結？或許要看7月16日下午，中芯和華虹所在行業的老大哥台積電公布次季業績及第3季指引。

日資券商野村早前指出，不設廠製造晶片的半導體公司，整體存貨水平今季會「破頂」；就算新冠肺炎疫情受控，其客戶第3季開始也會認真審視市場需求和存貨水平，而非一味儲貨。如果需求持續疲弱，下半年庫存調整幅度恐比2008年金融海嘯後更大。

【7、好友也響警！華爾街最優秀經濟分析員：聯儲正製造泡沫】

其實，不但市場上淡友看衰，連好友也響警了！被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、近年預測美股走勢而屢屢言中、被視為「大好友」的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni本周表示，聯儲局救市措施帶來的效果相當驚人，令人懷疑當局是否真的需要推出如此龐大的刺激。

Yardeni表示，聯儲局的目標是恢復信貸市場的流動性，但若央行堅持以流動性充斥市場，當局有可能面臨有史以來最大的金融泡沫風險。

據花旗數據顯示，截至目前為止，就算債券發行速度在今年剩下時間有所放緩，但今年以來的發行量已突破1萬億美元，逼近2019年總額的兩倍。

牛津經濟學院經濟學家Adam Slater表示，某程度來看，企業債務上升是一個健康的發展，因反映企業利用信貸額度、政府貸款計劃和其他管道，來渡過現金流缺口。不過，債務增加可能會帶來相當大的風險，特別是在經濟復甦緩慢和不穩定的情況下。

事實上，美國有愈來愈多的企業收入不足以償還債務，俗稱「殭屍企業」。據牛津數據顯示，危機期間，利息和稅前利潤除以利息費用比率低於1的公司已倍增，達到32%。

據評級機構標準普爾數據顯示，今年以來的債券違約事件總計109宗，其中「殭屍企業」比重最高的能源產業就有18宗違約。相比之下，能源產業在2019年全年僅有20宗違約事件。

Yardeni說：「很難理解為甚麼聯儲局覺得有義務支持這些不良債券的買家和賣家，他們都明白擁有和發行BBB級債務的風險。當局是在挑起道德風險。」

【8、時間近了！著名專家再預警：美元狂貶35%可能很快發生】

除了Yardeni外，著名經濟專家、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現為耶魯大學高級研究員羅奇早前預測，美元兌主要貨幣可能出現史詩級大跌，幅度料達35%，時間可能是1至2年內、或更久。

不過，他本周「修訂」預警，不用等1至2年，估計美元大幅貶值情況可能「不久」就會發生！他「確實認為這會更早發生，而非更晚。」

羅奇表示，預計美元兌其他主要貨幣很快會貶值35%，理由是美國赤字上升而儲蓄不斷下降。他指，在新冠病毒大流行的時代，所有事情都以極快速度發展。他指，這將不是美元第一次大幅下跌，投資者要否擔心美元低迷，要看背景。

他指出，美國失業率今年初時徘徊約3.5%的50年低位，自3月份疫情爆發以來，美國經濟已大幅萎縮，數據顯示已有約4,900萬人失業。在推出史無前例的財政和貨幣政策應對舉措後，美國聯儲局的資產負債表規模已從今年初的4萬億美元，急增至約7.2萬億美元，這些急速變化的例子意味着外匯市場可能也發生同樣快速的改變。

羅奇說，如果投資者沒有做好準備，沒有進行對沖，沒有考慮可以利用的選擇是甚麼，則擔心也許是合理。對於外匯投資者來說，「歐元」可能是美元的替代選擇。他曾表示，人民幣可能被認為對投資者愈來愈有吸引力，但須取決於中國能否持續推進結構性改革。

【9、有何啟示？散戶狂炒「股」...滙豐狂炒「人」】

綜合外國媒體報道，受累於疫情衝擊經濟，滙豐2020年盈利能力顯著低於2019年，今年貸款損失可能達到110億美元(約858億港元)。根據滙豐銀行今年2月首度宣布的重整計劃顯示，未來將合併私人銀行和理財業務，減縮歐洲股票業務，並縮小在美國的零售網絡，以減少45億美元(約351億港元)的年度成本。

分析指出，滙豐大幅裁員、縮減成本的目的，是想更着重在亞洲市場。該行這次裁員是指向盈利低的地區或虧損的部門，釋放出的資金將投入成長更快的亞洲市場，朝着該集團成為「亞洲樞紐」的目標前進。

外媒指出，滙豐雖然名義上是英國的，但從中受益甚微，從2019年，該行在香港賺了120億美元(約936億港元)，在亞洲地區賺了64億美元(約499億港元)，在歐洲卻是蝕了46億美元(約358億港元)。今年2月，該行關閉全英國27間門市，雖然聲稱與裁員計劃無關，但仍可看出客戶使用率下降的迹象。

事實上，滙豐在近期陷入政治風暴，加上疫情帶來損失，意味着未來無可避免會遭受成本緊縮，因而迎來大裁員。

●全球銀行也有裁員壓力

其實，不只是滙豐，全球銀行業也有裁員壓力！在疫情期間，各國政府透過財政紓困來幫助企業和個人，銀行在其中扮演重要角色，它們延後貸款支付，向客戶發放政府支持的貸款。由於要面對更多客戶，疫情期間當然不是銀行裁員的時機。

然而，銀行業的成本壓力從未消失。即使因近期股市交易活動激增而獲益的銀行，也可能受長期經濟衝擊影響。舉例來說，德意志銀行雖然表示，2019年第4季業務增長勢頭將持續到2020年年初，但也發出警告，認為可能受經濟長期低迷的負面影響。

因此，分析師認為，所有銀行收入都將下降，不良貸款增加會侵蝕利潤；創紀錄的低利率也會壓低貸款利潤，投資市場肯定也會黯淡一陣子。金融機構Berenberg對38間歐美銀行進行的研究估計，2020年銀行業整體收入將下降8.5%，盈利將較預期低30%。銀行透過裁員降低成本來提高盈利是無可避免的。

銀行業除了面對利潤和成本壓力外，造成裁員還有一個因素，就是疫情後的環境對傳統銀行不利！在疫情期間，人們多轉向數碼網絡銀行，例如英國一家銀行就發現，其網絡銀行應用程式(App)每日下載量高達5,000次，反觀，各地分行每日只服務3,500位客人。

因此，分析認為，儘管大多數銀行承諾不在疫情期間裁員，但為了提升盈利能力，這些銀行仍勢必採取大規模成本縮減措施，故恢復裁員計劃只是遲早的事。

●下次大裁員是誰？

誠然，滙豐非唯一一家公布大裁員的銀行，德意志銀行也指出，將在未來30個月內裁員1.2萬人，還啟動「自願退休」計劃。意大利最大銀行UniCredit在4月時與工會達成協議，預計在2023年前裁減5,200名意大利員工。

同樣在亞洲擁有重大業務、滙豐的競爭對手渣打近期承諾，不進行裁員計劃，並採取凍結人手措施，以保障在職員工的就業機會。

【10、致富智庫：要保住飯碗 千祈唔好講「呢24句」...】

既然巨企依然狂炒人，最後想分享的是「保住飯碗」，依家對住老闆或上司時千祈唔好講以下「呢24句」...

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1、「我做唔到」

等於同上司講，自己無信心兼唔願試。

2、「做開係咁」

咁即係你懶或者唔識變通，唔肯試其他方法。

3、「我同佢合作唔到呀」

同「我唔受佢玩呀」無分別囉，咁嘅時勢，仲「小學雞」咩！

4、「唔知喎」

應該立即承諾搵出答案，而唔係答句「唔知」，然後齋企喺度。咁嘅時勢，大把人「會知」。

5、「我盡量試吓啦」

調轉你問老闆月尾出糧，佢答「我盡量試吓啦」吖嗱。

6、「唔係我工作範圍喎」

等於同人講，以後除咗「大信封」之外，乜都唔使預你。

7、「唔得」

「唔得」呢兩個字並非唔講得，只要記住跟手即刻解釋「點解」唔得，或提出反建議。

8、「我啱啱失戀，做唔到嘢」

咁你應該返屋企搵阿媽呵番，返工唔啱你。

9、「你錯」

其實可以對老闆咁講「唔知會唔會係我誤會咗，不過我聽落去好似.....」學吓婉轉啲，但無損坦白。

10、「我估...」

斷估，即是擺明畀人知自己冇料、冇做功課啦。

11、「點解佢有我冇？」

你想要嘅嘢，就直接去爭取，唔好呻，亦唔好拉埋其他人嚟講。

12、「你上手都唔係咁做」

大忌啦！唔該記住，依家邊個係你上司先？

13、「我以為...吖嘛」

做錯嘢仲咁多辯駁，爽爽快快認錯好過。

14、「對我有咩好處先？」

咩都計較，咁驚蝕底，擺明冇團隊精神，等住畀人踢出局吧！

15、「Sorry囉，不過...」

仲解釋，即係冇悔意。Sorry之後嗰句只可以係「我以後會多加留意」。

16、「我已經盡咗力喇」

被問責時咁答，擺明係逃避責任。

17、「我好忙，等等得唔得？」

老闆追得，就梗係佢認為趕，你應該問聲是否有啲工作優先次序改變咗，而唔係叫老闆等你。

18、「佢好乞人憎」

中傷人，你估老闆會點睇你？

19、「我上一間公司都唔係咁做嘅」

咁你不如返番去做吧啦。

20、「唔關我事呀，係佢咋」

卸膊，係死罪。

21、「我想直接同你上司(或人事部)傾」

越級挑戰冇好結果。至於想搵人事部傾，直接去就得，事先張揚等同威脅。

22、「呢啲嘢冇可能做到」

畀着你做上司，下屬乜都話「冇可能做到」，積埋積埋，你話呢？

23、「好悶」

搵第二個呻，總之唔係向老闆呻悶。

24、「咁嘅話我會辭職」

咁即係玩威脅啦，你老闆實成全你。

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