SEA TO SKY開售：暫錄逾百伙大戶獲認購
2020年06月27日 11:16
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上半年壓軸大型新盤正式開售。長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，周六(27日)發售462個單位，上午率先安排認購三、四房大單位的買家進行銷售，吸引大批準買家到場等候揀樓，場面熱鬧。市場消息透露，暫時已有逾百個大單位獲認購。
事實上，該盤自開價以來入票反應踴躍，周五(26日)下午已截止接受認購，累積錄得近1.29萬張入票，成為今年新盤票王。
該盤於上周四(18日)公布首張價單推出285伙，扣除最高折扣優惠後，折實平均呎價15,823港元。而首輪銷售單位的整體折實平均呎價為16,275元，呎價介乎13,648至18,375元，售價則由624.8萬至1,845萬元 。
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