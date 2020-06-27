致富智庫：13個徵兆 隔籬位快被炒...
2020年06月27日 12:00
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(Getty Images圖片)
常言道「嚴以律己，寬以待人」，但又有多少人真正做到？多數時候是批評別人容易而自省難，職場也一樣。經濟不景時，企業被迫裁員，本以為阿A應該被炒，最後為何「爆冷」是阿Z呢？上司偏心？或許你要先看看以下13個被炒前的徵兆，觀察別人時，亦緊記時刻自我檢討。
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【1、經常搵藉口】
做事凡做錯做漏，就是錯就是漏，沒有任何藉口。以為上司會信服你的藉口？他只會覺得你無能。有本書名叫《沒有任何藉口》，是美國軍校200年來最重要的行為準則，培育了眾多著名企業的行政總裁。一個經常找藉口、經常是「我以為...」的人，不會是好員工。
【2、按本子辦事不變通】
很多人衰在「一成不變」，須知道世事變幻很快，上司隨時會給你一項未曾做過的挑戰。大呻做不來？或卸給別人做？這只會損害自己的名聲。
【3、無鬥心】
這與「不變通」不同，不變通可能是跟不上時代所致，而「無鬥心」即係吓吓做嘢做夠就算，不想突破，收得人工而未盡全力，咪以為上司唔知。
【4、以為自己最聰明】
工作有自信、爭取表現是正常，但絕不要自大，這會影響團隊合作。如果真的有能力，何妨幫同事一把。
【5、不信自己公司】
你不信公司，公司亦不會信你，上司不會覺得冇咗你好唔掂。再者，若你根本不相信自己公司的願景，你留低亦只是浪費自己時間。
【6、不守時】
這個不用多說，遲到早退一向是大忌。
【7、「生產力」低於同事】
有聽過「木桶理論」嗎？簡單地說，一個木桶能盛多少水，不是看桶壁最長最高的木條，而且看最短最矮的木條。故不要做最短的木條。
【8、同事不喜歡與你共事】
如果整個辦公室也沒有同事與你傾得埋，這就是個大問題，很大機會你表現得太進取或太無能。
【9、經常道歉】
每日工作經常說「唔好意思」、「對唔住」等，不代表你有禮貌。這可能只是證明你的工作能力有好大改善空間......
【10、唔受得上司話「No」】
即使自覺絕世好橋，亦會被上司Ban(否決)，這其實很正常，毋須不高興；但若然毫無理由下經常被Ban，就要好好諗吓喇......
【11、經常望鐘】
每日「返工等放工」？要問問自己是否有貢獻？遇上重大事件時，全部同事都很忙，只有你幫不上忙兼保持「無驚無險，又到六點」心態準時走人，咁就......
【12、經常扭計】
打工仔當然想有好待遇，但都係嗰句，要問問自己有冇貢獻？想要求好一些的待遇也要看準時機，例如公司剛剛做完一單大刁、知道公司盈利有增長等等，別動不動就「扭計」。
【13、做「大喇叭」】
適當抒發情緒是應該的，但如果是造遙、無中生有的「大喇叭」，咁就要小心飯碗了。
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以上各點必須時刻警醒自己，當下次覺得有人「爆冷」被炒時，其實佢好可能中咗以上好多點......
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