【全球攬炒】疫情堪憂！澳洲Share house月租低至2128元

新冠肺炎疫情持續，澳洲民眾憂慮第二波疫情爆發，墨爾本等地超市再次出現搶購潮，樓市方面的影響亦難以幸免，專家指出，如澳洲下半年封城，整體銷量或急瀉兩成，租賃市場需求有機會插3成。

澳洲一手樓市深受海外投資者歡迎，假設該國封關至年底，分析預期一手樓公寓市場的價量將會再跌。而澳洲市中心的房地產外國人佔比高達7成，當中包括海外留學生，如他們無法入境，估計下半年澳洲整體的房地產銷售量將挫15至20%，樓價跌5至10%，甚至更高。另預期，本地買家中由公寓轉向購買洋房，勢打擊一手公寓市場需求。

根據澳洲房地產中介資料，澳洲大城市如悉尼及墨爾本的Share house租盤湧現，每周租金由原來的約500至600澳元(約2,660至3,192港元)，削至100至300澳元(約532至1,596港元)，減幅高達5至8成，即每月最低可以400澳元(約2,128港元)入住Share house。

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