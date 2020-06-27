二手成交：海逸豪園本月累錄10宗成交

利嘉閣地產分行首席聯席董事潘立信表示，紅磡海逸豪園20座中層D室錄得二手成交個案，單位實用面積約851方呎，採三房套連多用途房間隔，外望內園景觀。單位原開價1,580萬港元放售，其後減價30萬或約2%，最終獲買家以1,550萬元以交吉形式承接，折合實用面積呎價約18,214元。

據了解，原業主約於2000年9月，以約449.7萬元購入上述單位，持貨約20年，現轉手帳面獲利約1,100.3萬元，物業升值約2.4倍。

海逸豪園本月至今累錄約10宗二手成交，屋苑平均實用面積成交呎價約18,300元，平均建築面積成交呎價約14,800元。現時約有250個放盤提供，最低「入場價」由810萬元起。

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