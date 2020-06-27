【廣告商杯葛】社交媒體爆股災　Fb舵手朱克伯格身家縮水561億

多家企業包括消費品生產商聯合利華(Unilever)、可口可樂、本田汽車、朱古力生產商好時(Hershey)等，近日先後以Facebook(Fb)的社交媒體平台散播仇恨言論及過度政治化為理由，宣布停止或暫停在Fb及Instagram落廣告，消息拖累Fb股價周五(26日)股價大插8.32%，3個月最傷，收報至216.08美元，

Fb股價大冧，市值蒸發560億美元，亦拖累創辦人朱克伯格身家縮水72億美元(約561.6億港元)。

其他社交網絡股亦受壓，Twitter股價挫7.4%至29.05美元，Pinterest及Snap分別跌4.3%及5.76%至21.61美元及23.07美元。

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