【飯碗不保】Nike埃克森美孚部署裁員

全球最大體育用品公司Nike日前公布的季度業績遜預期後，行政總裁John Donahoe據報向員工發出電郵，稱公司即將會裁減人手，但零售店、配送中心及Air MI生產基地將不受影響。

目前Nike員工數目達7.67萬人，據悉，裁員行動會分別在7月及秋季進行。

Nike截至5月底止季度虧損7.9億美元，或每股蝕51美仙，遜預期，季內收入大跌38%至63.1億美元，當中北美洲收入大跌46%，但中國跌幅僅3%。Nike周五(26日)股價大跌7.62%，至93.67美元。

另外媒報道，美國最大石油公司埃克森美孚正準備裁減在美國的人手，估計介乎5%至10%員工在評估表現後最終會離職，估計以工程、財務及項目管理的白領職位為主。

埃克森發表聲明，稱沒有裁減員工的目標。截至去年底止，埃克森全球員工數目約7.49萬人，較兩年前的6.96萬人為高。

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