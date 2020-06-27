【零售寒冬】英國商場大業主Intu申破產管理令 涉436億債務

英國商場大業主Intu由於未能就凍結還債，與債權人達成協議，周五(26日)正式申請破產「管理令」，其2,500名員工面臨失業威脅。

Intu擁有英國20大商場中的9個，包括曼徹斯特附近的Trafford Centre。在疫症爆發前，Intu財政狀況經已欠佳，負債高達45億英鎊(約436億港元)，但當地零售商在疫情期間被勒令暫時停業，紛紛拖欠租金，第2季收入只及原本40%，加劇了Intu的財政危機。

所謂「管理令」，是規定法院如果確信某公司已經或將要資不抵債，可以裁定由有資格的破產執業人對該公司進行管理。從作用上看，「管理令」程序允許一個陷入困境但有復甦希望的公司採取有別於清算的拯救程序。

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