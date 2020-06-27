【爆煲先兆？】散戶炒風席捲亞洲　股票開戶以倍計增長

新冠肺炎疫情在美國始料不及的影響，是打工仔由在家工作變為在家炒股，在一些投資論壇吹捧下，零收入的電動車生產商Nikola，甚至已申請破產的租車公司Hertz，股價照被炒高，而這股炒風已席捲亞洲。

以初創企業為主的東京證交所Mothers指數，420隻成分股中，自4月以來只有7隻沒有上升，其中開發疫苗的Agnes Inc股價累升235%，研發疫症測試的Precsion System Science股價更漲逾480%。

日本券商Monex Group的調查顯示，只有17%受訪散戶稱在早前冧市減少高風險資產，相反，37%稱已趁機會增加股票持倉。事實上，日本的網上股票戶口在2至4月期間大增逾82萬個，較2019年同期增長逾倍，在緊急狀態實施期間，當地散戶的股票交投量大幅急升。

在新加坡，散戶是當地股市走出熊市的重要力量。輝立證券旗下投資中心副主管Aik Hong Ng表示，對散戶來說，企業派息是吸引力，但他們炒股也因為在家無所事事，部分更借錢買股。

菲律賓券商AAA Southeast Equities總裁William Matthew Cabango透露，自3月封城抗疫以來，新開立網上戶口每月以2至3倍速度增長。至於印度新開立股票戶口，以3月以來累增180萬個。

不過，富達國際稱當所有人追捧同一股票，但如有風吹草動，股份可能會遭大舉拋售，並認為市場現時似乎掉以輕心，需加倍小心。

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