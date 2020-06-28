潘梓生：市場正式進入Risk-Off階段

兩周前提及過市場開始進入避險狀態，但資產可能需先行整固半至一個月才見明顯回落。過去兩周，市場繼續高位整固，不過除了納指再創新高以外，其他風險市場均未能上破6月初的高位，反而受制於更低的阻力區間，反映整體市場質素開始呈現疲態，加上貿易形勢，新冠肺炎疫情狀況等均再見嚴峻，市場出現急跌恐怕是時間問題。

市場在過去3個月受惠於央行放水不停上升，估值已處於極不合理水平，加上市值太過集中，反映近期股市狀態極不健康。雖然股市估值不合理不代表市場立刻調整，但6月市場開始出現不少見頂徵兆，首先，於月初納指連跌兩天，但道指卻連升兩天，反映市場最強購買力已現，是第一個見頂先兆。第二個見頂先兆是6月第2周的恐慌拋售。而第3個見頂先兆是，即使美國總統特朗普確認貿易協議仍然生效，對市場來說應該是大幅消除不明朗因素，但股市卻未再受惠而繼續向上，反映市場對好消息已現疲態。

技術走勢上，美股已經出現見頂信號，道指標指均已出現島形頂，裂口在過去1周無法被收復，確立島形頂的見頂形態。同時，短線小時圖上，道指及標指均呈一頂低於一頂形態，除非指數能突破下降軌，並且收復島形頂的裂口位置，否則全球股市將再度向下尋底。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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