曜熊理財：健康醫療基金領先基金榜

國際貨幣基金組織(IMF)宣布今年全球經濟將收縮4.9%，較4月份的報告下調了1.9個百分點。新冠肺炎疫情對2020年上半年經濟活動的負面影響比之前預期更為嚴重，但全球經濟有望在2021年增長5.4%。

年初至今，美股經過反彈後，美股估值重回歷史高位，各行業估值普遍偏高。預計指數繼續向上突破需要超預期事件推動。現時基於下半年繼續保持社交距離、經濟創傷加劇、企業增加衞生安全措施以及金融環境保持現狀等基準假設，美國基金反彈力較為充分，下半年升幅有限。

受客觀因素影響，今年健康醫藥類基金表現優異。至6月中，醫藥醫療健康基金年內平均收益分別達20%以上，超出指數表現。表現差的基金，就是原油、房地產及大宗商品等主題。

當前所有國家都應確保醫療衞生體系具備充足的資源。國際社會應加強對各國的支援，尤其向醫療衞生能力有限的國家提供資金援助，並且隨着疫苗試驗取得進展，應將資金引入疫苗生產，從而使所有國家能迅速獲得數量充足的疫苗。因此，健康醫藥類基金在下半年仍有理想表現。

值得注意的是，今年第二季市場有一波強勁反彈，原油、房地產及大宗商品等主題基金也出現了一波收復失地的行情，年內虧幅明顯收窄。不過，預計健康醫療基金今年仍將領先基金榜。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉

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