陳鳳珠：料港股於高位徘徊

金管局持續承接美元，令香港銀行體系結餘增至超過1,200億港元，港匯持續強勢，支持港股表現。而上周因端午節假期，南向港股通於上周二(23日)起已暫停，北向的滬深股通於上周四及上周五(25及26日)亦暫停。雖然欠缺北水的支持，但資金持續流入股市，帶動恒指終突破100天線水平，並曾重上25,000點的關口，惜未能穩守，估計3月初的下跌裂口25,500至26,000點水平仍有較大阻力。

另外，中證監亦表示人民幣國際化進程應加快，因美國實施寬鬆的貨幣政策，無限量寬或導致美元資產價值面臨不確定性，加上內地持續發展「一帶一路」的經濟建設，相信要加速人民幣國際化才有助減輕外在壓力。近日人行持續作出逆回購操作，但中期借貸便利利率及貸款市場報價利率均維持不變，料人行繼續以靈活的政策工具維持市場的資金流動性，半年結過後，料內地有機會實施降準，繼續推動資金落入實體經濟。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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