陳鳳珠：料港股於高位徘徊
2020年06月28日 08:30
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金管局持續承接美元，令香港銀行體系結餘增至超過1,200億港元，港匯持續強勢，支持港股表現。而上周因端午節假期，南向港股通於上周二(23日)起已暫停，北向的滬深股通於上周四及上周五(25及26日)亦暫停。雖然欠缺北水的支持，但資金持續流入股市，帶動恒指終突破100天線水平，並曾重上25,000點的關口，惜未能穩守，估計3月初的下跌裂口25,500至26,000點水平仍有較大阻力。
近日內地金融市場加快改革進程，深交所通過發行上市審核業務系統，創業板試點註冊制首批33家企業申請已受理在審。中證監早前表示，深圳創業板主要服務成增長型的創新企業，並支持傳統產業與新技術、新模式的深度融合；至於上海科創板主要服務符合國家戰略，擁有核心技術的高科技創新企業。近日中芯國際(00981)已通過科創板上市審核，為今年通過的第69家科創板企業，目前已有14家半導體企業於科創板上市。由於內地積極推動半導體行業的發展，支持研發及製造，相信將會有更多半導體企業上市集資，而行業將成為市場關注的重點板塊之一。
除此之外，吉利汽車(00175)有意於上海科創板上市，而石藥集團(01093)亦表示籌備回歸A股市場。相信上海科創板具備吸引力，而今年中概股亦加快回歸，無論來港上市或回A，預期均對企業融資有利，且市場會推出更多相關的金融產品，料有助刺激市場交投或投資氣氛。
另外，中證監亦表示人民幣國際化進程應加快，因美國實施寬鬆的貨幣政策，無限量寬或導致美元資產價值面臨不確定性，加上內地持續發展「一帶一路」的經濟建設，相信要加速人民幣國際化才有助減輕外在壓力。近日人行持續作出逆回購操作，但中期借貸便利利率及貸款市場報價利率均維持不變，料人行繼續以靈活的政策工具維持市場的資金流動性，半年結過後，料內地有機會實施降準，繼續推動資金落入實體經濟。
東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠
(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）
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